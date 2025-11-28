English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Pocso case, പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്

Pocso case, പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്

Pocso case: നാല് വര്‍ഷം കഠിന തടവിനൊപ്പം 5,000 രൂപ പിഴ അടക്കാനും ശിക്ഷ വിധിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:02 AM IST
  • മുത്തേടം കാരപ്പുറം സ്വദേശി പുതുവായ് വിനോദിനെയാണ് (34) നിലമ്പൂര്‍ അതിവേഗ പോക്‌സോ കോടതി ജഡ്ജി കെപി ജോയ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
  • പിഴയടച്ചാല്‍ തുക അതിജീവിതക്ക് നല്‍കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.
  • പിഴയടക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതി രണ്ട് മാസവും രണ്ട് ആഴ്ചയും അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് 94,000 കടന്നു
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Pocso case, പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്

മലപ്പുറം: പതിനാലുകാരിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ പ്രതിയ്ക്ക് നാല് വര്‍ഷം കഠിന തടവും 5,000 രൂപ പിഴ അടക്കാനും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. മുത്തേടം കാരപ്പുറം സ്വദേശി പുതുവായ് വിനോദിനെയാണ് (34) നിലമ്പൂര്‍ അതിവേഗ പോക്‌സോ കോടതി ജഡ്ജി കെപി ജോയ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴയടച്ചാല്‍ തുക അതിജീവിതക്ക് നല്‍കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

പിഴയടക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതി രണ്ട് മാസവും രണ്ട് ആഴ്ചയും അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. 2024 ജൂണ്‍ 16 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതിജീവിതയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോത്തുകല്ല് പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. പോത്തുകല്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കെ സോമനാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. 17 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 13 രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയെ തവനൂര്‍ ജയിലിലേക്കയച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

POCSO caseMalappuram NewsRape caseimprisonment

Trending News