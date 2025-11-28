Pocso case, പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്

മലപ്പുറം: പതിനാലുകാരിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ പ്രതിയ്ക്ക് നാല് വര്ഷം കഠിന തടവും 5,000 രൂപ പിഴ അടക്കാനും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. മുത്തേടം കാരപ്പുറം സ്വദേശി പുതുവായ് വിനോദിനെയാണ് (34) നിലമ്പൂര് അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി കെപി ജോയ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴയടച്ചാല് തുക അതിജീവിതക്ക് നല്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
പിഴയടക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതി രണ്ട് മാസവും രണ്ട് ആഴ്ചയും അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി ഉത്തരവില് പറയുന്നു. 2024 ജൂണ് 16 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതിജീവിതയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പോത്തുകല്ല് പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. പോത്തുകല് സ്റ്റേഷന് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് കെ സോമനാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. 17 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 13 രേഖകള് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയെ തവനൂര് ജയിലിലേക്കയച്ചു.
