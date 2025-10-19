Sexual Assault: വിവാഹിതയായ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട്: കാസർകോട് ചന്ദേരയിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. വിവാഹിതയായ യുവതി കുഞ്ഞുമൊത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പീഡന ശ്രമം. ശനിയാഴ്ചയാണ് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 62കാരനായ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്വമേധയാ ആണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് യുവതിയെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കൗൺസിലിങ് നൽകി. പിതാവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
