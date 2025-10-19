English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sexual Assault: വിവാഹിതയായ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault: വിവാഹിതയായ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault Against Daughter: യുവതി കുഞ്ഞുമൊത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പീഡന ശ്രമം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 09:00 PM IST
  • ശനിയാഴ്ചയാണ് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചത്
  • പിതാവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്

Read Also

  1. Tattoo Artist Sexual Assault: ഒന്നല്ല കേസ് ആറ്, ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ ടാറ്റൂ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് പി.എസ്.സുജീഷ് അറസ്റ്റിലായതിങ്ങനെ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
6
Dates
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴ സംക്രമണത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നു; നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം, കരിയറിൽ ഉയർച്ച, ഈ രാശികളെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
5
Guru Gochar 2025
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴ സംക്രമണത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നു; നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം, കരിയറിൽ ഉയർച്ച, ഈ രാശികളെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Sexual Assault: വിവാഹിതയായ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട്: കാസർകോട് ചന്ദേരയിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. വിവാഹിതയായ യുവതി കുഞ്ഞുമൊത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പീഡന ശ്രമം. ശനിയാഴ്ചയാണ് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 62കാരനായ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്വമേധയാ ആണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് യുവതിയെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കൗൺസിലിങ് നൽകി. പിതാവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sexual assaultCrime newsപോലീസ്കേരള പോലീസ്

Trending News