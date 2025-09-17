വയനാട്: വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫിസറെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസിൽ സെക്ഷന് ഓഫിസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കെ.കെ രതീഷ്കുമാറിനെയാണ് ഉത്തരമേഖല ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റർ സസ്പെന്റ് ചെയ്തത്. പരാതിയില് നിന്ന് പിന്മാറാന് രതീഷ് കുമാർ യുവതിയെ പ്രേരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഓഡിയോ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
ഈ മാസം ഒന്നിനായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫിസറുടെ മുറിയിലേക്ക് രതീഷ് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും ഓഫിസറെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വനിതാ ബീറ്റ് ഓഫീസർ പുറത്തിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയ രതീഷ് രാത്രിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയായിരുന്നു ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയത്.
സംഭവം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ രതീഷിനെ കല്പ്പറ്റ റേഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നത്. തെറ്റുപറ്റിയെന്നും നാറ്റിക്കരുതെന്നുമാണ് സെക്ഷന് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറായ രതീഷ് കുമാര് ശബ്ദ രേഖയിൽ പറയുന്നത്.
സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഫോണില് വിളിച്ചാണ് ബീറ്റ് ഓഫീസർക്ക് നേരെ സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയത്. കേസിന് പോകാതിരുന്നാല് എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണെന്ന് സംഭാഷണത്തില് രതീഷ് പറയുന്നു. വനംവകുപ്പിലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതികളില് ആരോപണ വിധേയനാണ് രതീഷ് കുമാര്.
