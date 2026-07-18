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KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സഹയാത്രികയ്ക്ക് നേരെ ജീവനക്കാരന്റെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിയ പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി

Sexual Assault Case: യുവതിക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിന് ശേഷം ബസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയ ഇയാളെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 18, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:28 PM IST
KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സഹയാത്രികയ്ക്ക് നേരെ ജീവനക്കാരന്റെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിയ പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി
Image Credit: Assault | Photo: FacebookSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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