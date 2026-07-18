ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് നേരെയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം ഉണ്ടായത്.
കായംകുളം ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറായ രഞ്ജൻ (53) ആണ് യുവതിയെ ഉപദ്രവിച്ചത്. യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിന് ശേഷം ബസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയ ഇയാളെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു.
കരുവാറ്റ കന്നുകാലി പാലത്തിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അതിക്രമമുണ്ടായത്. കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരനാണ് സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിലാണ് സംഭവം.
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