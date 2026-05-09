കൊച്ചി: പീഡന പരാതിയിൽ സിനിമ സഹസംവിധായകനെതിരെ കേസ്. യുവ മോഡൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ സഹസംവിധായകൻ ജോജോ കുരിശിങ്കലിനെതിരെയാണ് എറണാകുളം മരട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഇയാൾ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചുവെന്നും പരാതിയില് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതി ഒളിവില് പോയി.
മുമ്പ് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന വിവരം മറച്ചുവച്ചാണ് ജോജോ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ജോജോ യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ഇവരുടെ മൊഴിയിലുള്ളത്.
തുടർന്ന് ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ യുവതിയെ പ്രതി പിന്തുടർന്ന് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു വിവാഹാലോചന വന്നതോടെയാണ് യുവതി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
