English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
Director Ranjith Arrested: ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകൻ രഞജിത്ത് ആശുപത്രിയിൽ

Sexual Assault Case Against Director Ranjith Updates: ഫോർട്ട്കൊച്ചിയിലെ സിനിമാസെറ്റിൽ വച്ചാണ് നടിയോട് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:35 AM IST
Read Also

  1. A Ranjith Cinema: ആകാംക്ഷ നിറച്ച ട്രെയിലർ; ആസിഫ് അലി നായകനാകുന്ന 'എ രഞ്ജിത്ത് സിനിമ’ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
കൊച്ചി:  യുവനടിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രജ്ഞിത്ത് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.  അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മുറിയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു, ശരീരത്തില്‍ തൊട്ടു; സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നടി

അറസ്റ്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ   വൈദ്യപരിശോധനയിലാണ് രഞ്ജിത്തിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ രഞ്ജിത്തിന് ഇസിജിയിൽ വ്യതിയാനവും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നതാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  രഞ്ജിത്ത് ആശുപതിയിലാണെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് സിനിമാലോകത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.  ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ രഞ്ജിത്തിനെ വിട്ടയക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയു എന്നാണ് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ജനുവരി 9 നാണ് എന്നാണ്.  അന്ന് കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ വച്ച് കാരവാനിൽ കയറി രഞ്ജിത്ത് യുവനടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  ഇടുക്കി എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് കാർ തടഞ്ഞായിരുന്നു എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.  രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ബിഎൻഎസ് പ്രകാരമുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് . 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇതിൽ മാനഭംഗം, ലൈംഗികാതിക്രമം, അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിക്രമത്തെ തുടർന്ന് വലിയരീതിയിൽ മാനസികാഘാതം അനുഭവിച്ച നടിയ്ക്ക് കൗൺസിലിംഗ് തേടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു.  അതിന് ശേഷമാണ് പരാതി നൽകിയത്. നടിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.     

രഞ്ജിത്തിനെതിരെ മുൻപും പീഡന പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

രഞ്ജിത്തിനെതിരെ മുൻപും 2 പീഡന പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  ആദ്യ പരാതി പാലേരി മാണിക്യം: ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടെ ബംഗാളി നടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്നതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് രാജിവച്ചു.  2025 ഒക്ടോബറിൽ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഹർജിയിൽ ബംഗാളി നടി നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും. 2009 ൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നതിന് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിക്കുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Director RanjithRanjith ArrestedActress assault caseKochiMollywood Director Arrested

Trending News