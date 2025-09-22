English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shan Murder Case: ഷാൻ വധക്കേസിൽ നാല് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യം

ഷാനിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 9 പേരാണ് പ്രതികളായുള്ളത്. ആർഎസ്എസ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ചേർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:39 PM IST
  • ഷാൻ വധക്കേസിലെ നാല് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
  • പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

Read Also

  1. Vaiga Murder Case: Sanu Mohan കുറ്റംസമ്മതിച്ചു; ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
10
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന സൂര്യ ​ഗ്രഹണം; നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന സൂര്യ ​ഗ്രഹണം; നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Shan Murder Case: ഷാൻ വധക്കേസിൽ നാല് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യം

ആലപ്പുഴ: ഷാൻ വധക്കേസിലെ നാല് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.  ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പ്രതികളായ അഭിമന്യു, അതുൽ, സനന്ദ്, വിഷ്ണു എന്നിവർക്കാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

എസ്ഡിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അഡ്വ. കെ.എസ് ഷാനിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 9 പേരാണ് പ്രതികളായുള്ളത്. ഷാനിനെ ആർഎസ്എസ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ചേർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഷാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 2021 ഡിസംബർ 21 നായിരുന്നു. കേസിലെ പ്രതികൾ ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ്.

വയലാറിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനായ നന്ദുവിനെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ 2021 ൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് എസ്ഡിപിഐ നേതാവായ കെ.എസ് ഷാനിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ്  കണ്ടെത്തിയത്. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിൽ 4 പേർ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.  ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

Also Read: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

 

ഇത് ഇരട്ടനീതിയാണെന്നും വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നീതി നിഷേധമാണെന്നും പരമോന്നത കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഷാനിന്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു.  പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമാണ് അവര്‍ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഷാനിന്റെ പിതാവ് വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Supreme CourtShan Murder CaseAlappuzhaRSS workersSDPI Leader

Trending News