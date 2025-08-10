English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Athulya Death Case: അതുല്യയുടെ മരണം; ഭര്‍ത്താവ് സതീഷ് കസ്റ്റഡിയിൽ, പിടികൂടിയത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച്

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് എമി​ഗ്രേഷൻ വിഭാ​ഗം ആണ് സതീഷിനെ പിടികൂടിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:04 AM IST
  • അതുല്യയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
  • ഈ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ സതീഷ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.

Athulya Death Case: അതുല്യയുടെ മരണം; ഭര്‍ത്താവ് സതീഷ് കസ്റ്റഡിയിൽ, പിടികൂടിയത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച്

തിരുവനന്തപുരം: ഷാർജയിൽ അതുല്യ എന്ന യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭര്‍ത്താവ് സതീഷ് പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് സതീഷ് പിടിയിലാകുന്നത്. അതുല്യയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ സതീഷ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഷാർജയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ സതീഷിനെ എമി​ഗ്രേഷൻ വിഭാ​ഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വലിയതുറ പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ജൂലൈ 19 നാണ് കൊല്ലം തേവലക്കര സ്വദേശി അതുല്യയെ ഷാർജയിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. നിലവിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി എഎസ്പി അഞ്ജലി ഭാവനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഈ കേസാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. അതുല്യയെ ഭർത്താവ് സതീഷിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മരണത്തിന് പിന്നാലെ അതുല്യയുടെ കുടുംബം സതീഷിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ചവറ തെക്കുംഭാഗം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. 

