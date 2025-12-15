English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shocking News: ജയിലിൽ തടവുകാരന് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം; മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

Shocking News: ജയിലിൽ തടവുകാരന് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം; മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

Marijuana Seized: മൈസൂരു സ്വദേശികളായ ഉമേഷ്, ഭാര്യ രൂപ, എം. സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് മാണ്ഡി പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Dec 15, 2025
  • സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ആനന്ദിന് നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്ന ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി
  • ആറു പൊതി കഞ്ചാവാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്

Shocking News: ജയിലിൽ തടവുകാരന് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം; മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

മൈസൂരു: മൈസൂരുവിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ വിറ്റതിന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന മകന് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മാതാപിതാക്കളും മകന്റെ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിലായി. മൈസൂരു സ്വദേശികളായ ഉമേഷ്, ഭാര്യ രൂപ, എം. സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് മാണ്ഡി പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ലഹരിവിൽപ്പന കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന മകൻ ആനന്ദിന് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഉമേഷും രൂപയും ജയിലിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ആനന്ദിന് നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്ന ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ആറു പൊതി കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി.

പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള കഞ്ചാവ് കാർബൺ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ജയിൽ ഗാർഡാണ് പരിശോധനയിൽ ഇവ കണ്ടെടുത്തത്. തടവുകാരനായ മകന്റെ സുഹൃത്ത് സുരേഷിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചതെന്ന് ഇവർ ജയിൽ ഗാർഡിനെ അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ഗാർഡ് ഇവരെ മാണ്ഡി പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സുരേഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മൂന്ന് പ്രതികളെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മൈസൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു.

