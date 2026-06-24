/Siya Goyal Arrest: കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നാലാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ; പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും അറസ്റ്റില്‍

മഹാരാഷ്ട്ര: കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ചയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ മകന്റെ മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. 26 കാരനായ കേതൻ അഗർവാൾ തന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവായ സിയ ഗോയലിനൊപ്പം പൂനെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗിന് പോയതായിരുന്നു. കൊക്കയ്ക്ക് സമീപം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കേതൻ കാൽ വഴുതി കൊക്കയിലേക്ക് വീണു എന്നാണ് സിയ ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ 400 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് കേതന് വീണു എന്ന നിഗമനത്തില് പോലീസും എത്തി. എന്നാല് കേതൻ അഗർവാളിന്റെ കുടുംബമാണ് മകന്റെ മരണത്തില് ആദ്യം സംശയം ഉന്നയിച്ചത്. സിയയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് അപകടമരണം അന്വേഷിച്ച പോലീസ് അത് കൊലപാതകമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് നടന്നത് കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒടുവില് പ്രതിശ്രുത വധുവായ സിയയും സിയയുടെ കാമുകന് ചേതൻ ബാബുലാൽ ചൗധരിയെയും കേതറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.
കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി സിയയെയും ചേതനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ഏഴ് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നാലാമത്തെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് അന്വേണ സംഘം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട 22 വയസ്സുള്ള ചേതൻ ബാബുലാൽ ചൗധരിയുമായി സിയയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
സിയയുടെ വിവാഹം കേതനുമായി നിശ്ചയിച്ചതില് കാമുകനായ ചേതൻ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കേതനിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വിനോദയാത്രയ്ക്കെന്ന വ്യാജേന സിയ കേതനെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് സിയ കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നീട് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ചേതന് ഏകദേശം 20 മുതൽ 30 അടി വരെ അടുത്തുനിന്ന് ഇരുവരെയും നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഇരുവരും കേതനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതായിട്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സിയയും കേതനിന്റെയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത്. നവംബറിലേക്കാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിനായി സ്വകാര്യ ജെറ്റുകള് അടക്കമാണ് ഇതിനോടകം ബുക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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