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Siya Goyal Arrest: കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നാലാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ; പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും അറസ്റ്റില്‍

Pune Murder Case: സിയയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മൊഴികളിലെ വൈരുദ്യത്തിലും പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST
Siya Goyal Arrest: കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നാലാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ; പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും അറസ്റ്റില്‍
Image Credit: Pune Murder | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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