MP Coal Block Allocation Scam: മധ്യപ്രദേശിലെ റാവൻവാരയിൽ നടന്ന കൽക്കരിപ്പാടം അനുവദിക്കൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സുപ്രധാന വിധിയുമായി പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി. എസ്കെഎസ് ഇസ്പാറ്റ് & പവർ ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ദീപക് ഗുപ്തയും മറ്റുള്ളവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. 2014 മുതൽ ആരംഭിച്ച കൽക്കരിപ്പാട അഴിമതി കേസിൽ 20-ാമത്തെ ശിക്ഷാവിധിയാണിത്.
3 വർഷം തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
പ്രത്യേക കോടതി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ദീപക് ഗുപ്തയ്ക്ക് 3 വർഷം തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. കൂടാതെ ഒപ്പിട്ട അംഗീകൃത വ്യക്തികളായ സത്യ നാരായൺ ദ്വിവേദിക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവും 20,000 രൂപ പിഴയും, അതുപോലെ അമൃത് സിങ്ങിന് ഒരു വർഷം തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും, എസ്കെഎസ് ഇസ്പത് കമ്പനിക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി കമ്പനി
കേസിൽ 2014 ആഗസ്റ്റ് 4 ന് സിബിഐ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ റാവൻവാര നോർത്ത് കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷാ ഫോമിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിലും കമ്പനി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
അന്വേഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പ് പുറത്തായി
അന്വേഷണത്തിൽ കമ്പനി അതിന്റെ സാമ്പത്തികത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഡാറ്റ സമർപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ മതിയായ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് കമ്പനി തെറ്റായ പരിസ്ഥിതി അനുമതി വിവരങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു.
അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതികളായ എസ്കെഎസ് ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ഇപ്പോൾ മെസ്സേഴ്സ് എസ്കെഎസ് ഇസ്പാറ്റ് & പവർ ലിമിറ്റഡ്) ഡയറക്ടർമാരായ ദീപക് ഗുപ്ത, സത്യ നാരായൺ ദ്വിവേദി, അമൃത് സിംഗ് എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവർക്കെതിരെ 2016 ആഗസ്റ്റ് 31 ന് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു.
