Murder Attempt: പിതാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: പിതാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച മകൻ അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് ഷൊർണൂരിലാണ് സംഭവം. കൂനത്തറ സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്(63) ആണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മകന് മനോജിനെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ കൂനത്തറയ്ക്ക് സമീപം കിഴക്കേ ത്രാങ്ങാലിയിലുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മകൻ മനോജും രാത്രി ഒരുമിച്ച് ആരംഭിച്ച മദ്യപാനം പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു. മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. പിന്നാലെ കയ്യാങ്കളിയുമായി. ഇതിനിടെ മാരക ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മനോജ് പിതാവിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മനോജിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
