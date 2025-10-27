English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Crime News: 76കാരിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

Crime News: 76കാരിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

Crime News: സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമം.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:07 PM IST
  • കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി, കൊടക്കാട് വീട്ടിലാണ് സംഭവം.
  • 76 വയസ്സുള്ള വയോധികയെയാണ് മകനായ സലിൽ കുമാർ (50) നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിച്ചതും ആക്രമിച്ചതും.
  • സലിൽ കുമാറിനെ ചേവായൂർ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
6
Menopause health
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
Crime News: 76കാരിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: 76കാരിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച മകൻ അറസ്റ്റിൽ. സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമം. കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി, കൊടക്കാട് വീട്ടിലാണ് സംഭവം. 76 വയസ്സുള്ള വയോധികയെയാണ് മകനായ സലിൽ കുമാർ (50) നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിച്ചതും ആക്രമിച്ചതും. സലിൽ കുമാറിനെ ചേവായൂർ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റും തന്റെ പേരിൽ എഴുതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മകന്റെ അതിക്രമം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. വയോധിക മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതി വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്തുകടന്നു. തുടർന്ന് ചീത്തവിളിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൈകൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതി നൽകില്ലെന്ന് വയോധിക പറഞ്ഞതോടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന നിലവിളക്കെടുത്ത് തലയ്ക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

വീട്ടിലെ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അടുത്ത വീട്ടിലെ യുവാവാണ് പ്രതിയെ പിടിച്ചുമാറ്റി വയോധികയെ രക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന്, വയോധിക നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേവായൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണസംഘം പ്രതിയെ വേങ്ങേരിയിൽവെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Crime newsMurder attemptKozhikode

Trending News