Son Murdered Father: പാലക്കാട് പിതാവിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ

Son Murdered Father: ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് രാമൻകുട്ടിയെ വീടിന് മുന്നിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്

  • നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി രാമൻകുട്ടി (58) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • മകൻ ആദർശാണ് പിതാവായ രാമൻകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
  • പാലക്കാട്‌ നല്ലേപ്പിള്ളിയിലാണ് സംഭവം

പാലക്കാട്: പിതാവിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ. നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി രാമൻകുട്ടി (58) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകൻ ആദർശാണ് പിതാവായ രാമൻകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പാലക്കാട്‌ നല്ലേപ്പിള്ളിയിലാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് രാമൻകുട്ടിയെ വീടിന് മുന്നിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ശരീരത്തിൽ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ മർദനമേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നും പിന്നിൽ മകൻ ആദർശാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ മകൻ ആദർശ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. 

55 ദിവസം മുമ്പ് അമ്മ മരിച്ചതോടെ ആദർശും രാമൻകുട്ടിയും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ താമസം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളയാളാണ് രാമൻകുട്ടി. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നയാളാണ് ആദർശ്. കൃത്യം നടത്തിയ സമയത്തും ആദർശ് ലഹരിയിലായിരുന്നു. പിതാവിന് മദ്യം നൽകിയ ശേഷം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സംശയം. കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ പൊലീസ് പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

