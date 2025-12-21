Tamil Nadu Crime: 3 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടാൻ അച്ഛനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു കൊന്ന മക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് പോലീസിനു പരാതി നൽകിയത്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:18 PM IST
  • സംഭവം നടന്നത് തിരുത്തണിയിലാണ്
  • സംഭവത്തിൽ രണ്ടു മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിലാണ്

ചെന്നൈ: 3 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടാൻ അച്ഛനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു കൊന്ന മക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് തിരുത്തണിയിലാണ്.  സംഭവത്തിൽ രണ്ടു മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിലാണ്.

സർക്കാർ സ്കൂൾ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ഇ.പി.ഗണേശന്റെ മരണമാണ് 2 മാസത്തിനു ശേഷം കൊലപാതകമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ മക്കളായ ജി.മോഹൻ രാജ്, ഹരിഹരൻ എന്നിവരെയും വാടകഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെയുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബർ 22 നാണ്. പിതാവിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ മക്കൾ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടാൻ അസാധാരണ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

ഗണേശന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത് 3 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഇൻഷുൻഷുറൻസാണ് ഗണേശന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ കുടുംബമായിട്ടും 13 ഇൻഷുറൻസുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഗണേശനു മാത്രം 3 ഇൻഷുറൻസാണുണ്ടായിന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് പോലീസിനു പരാതി നൽകിയത്.  തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഇവർ ആദ്യം മൂർഖനെ എത്തിച്ച് ഗണേശന്റെ കാലിൽ കടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും അന്നത് വിജയിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 22 നു പുലർച്ചെ വിഷപ്പാമ്പിനെയെത്തിച്ച് ഗണേശന്റെ കഴുത്തിൽ കടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  തുടർന്ന് നടന്ന ബഹളത്തിനിടെ മക്കൾ ഇരുവരും ചേർന്നു പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ഗണേശനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതു മനഃപൂർവം വൈകികിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണു പാമ്പിനെ കൈമാറിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

