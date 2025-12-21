Tamil Nadu Crime: 3 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടാൻ അച്ഛനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു കൊന്ന മക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ: 3 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടാൻ അച്ഛനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു കൊന്ന മക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് തിരുത്തണിയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിലാണ്.
Also Read: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്
സർക്കാർ സ്കൂൾ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ഇ.പി.ഗണേശന്റെ മരണമാണ് 2 മാസത്തിനു ശേഷം കൊലപാതകമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ മക്കളായ ജി.മോഹൻ രാജ്, ഹരിഹരൻ എന്നിവരെയും വാടകഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെയുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്നത് ഒക്ടോബർ 22 നാണ്. പിതാവിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ മക്കൾ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടാൻ അസാധാരണ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഗണേശന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത് 3 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഇൻഷുൻഷുറൻസാണ് ഗണേശന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ കുടുംബമായിട്ടും 13 ഇൻഷുറൻസുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഗണേശനു മാത്രം 3 ഇൻഷുറൻസാണുണ്ടായിന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് പോലീസിനു പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഇവർ ആദ്യം മൂർഖനെ എത്തിച്ച് ഗണേശന്റെ കാലിൽ കടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും അന്നത് വിജയിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 22 നു പുലർച്ചെ വിഷപ്പാമ്പിനെയെത്തിച്ച് ഗണേശന്റെ കഴുത്തിൽ കടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് നടന്ന ബഹളത്തിനിടെ മക്കൾ ഇരുവരും ചേർന്നു പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ഗണേശനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതു മനഃപൂർവം വൈകികിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണു പാമ്പിനെ കൈമാറിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.