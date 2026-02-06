Rape Case: ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നൽകിയില്ല; തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. ഗുണ്ടാ പിരിവ് നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പായിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്.
ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ പ്രതികൾ 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ 10,000 രൂപ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചതോടെ സംഘം അക്രമാസക്തരാകുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് റിസപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവതികളിൽ ഒരാളെ സംഘം ബലമായി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. ക്രൂരമായ ഈ കൃത്യം പ്രതികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയതായും സംശയമുണ്ട്. പീഡനത്തിന് ശേഷവും ഇവർ യുവതിയെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നു.
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ 'മരണ സുബിൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും മറ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടാളികളും ഇതിനോടകം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ആകെ ആറ് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
