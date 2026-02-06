English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Rape Case: ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നൽകിയില്ല; തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Rape Case: ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നൽകിയില്ല; തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Gang Rape Thiruvalla: കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പായിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:08 PM IST
  • സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ പ്രതികൾ 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
  • എന്നാൽ 10,000 രൂപ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചതോടെ സംഘം അക്രമാസക്തരാകുകയായിരുന്നു

Read Also

  1. Mysore Gang Rape: നിര്‍ണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്, മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം, കര്‍ണാടക പോലീസ് കേരളത്തിലേയ്ക്ക്

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope malayalam
Today's Horoscope: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
5
Dhan Shakti Rajyog
Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
7
Gold price
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
Rape Case: ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നൽകിയില്ല; തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. ഗുണ്ടാ പിരിവ് നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പായിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ പ്രതികൾ 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ 10,000 രൂപ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചതോടെ സംഘം അക്രമാസക്തരാകുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് റിസപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവതികളിൽ ഒരാളെ സംഘം ബലമായി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. ക്രൂരമായ ഈ കൃത്യം പ്രതികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയതായും സംശയമുണ്ട്. പീഡനത്തിന് ശേഷവും ഇവർ യുവതിയെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നു.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ 'മരണ സുബിൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും മറ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടാളികളും ഇതിനോടകം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ആകെ ആറ് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rape caseGang rape

Trending News