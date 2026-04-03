Stepfather Arrested: കാസർകോ‍ട് 5, 13 വയസുള്ള കുട്ടികളോട് ക്രൂരത; രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

Stepfather Arrested: കുട്ടികളുടെ രണ്ടാനച്ഛനായ ഷൗക്കത്തലിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:51 PM IST
  • കുട്ടികളെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് മൊഴി.
  • കുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അയൽവാസി പകർത്തി പൊലീസിന് കൈമാറി.

കാസർകോഡ്: അഞ്ചു വയസ്സും പതിമൂന്നു വയസ്സുമുള്ള കുട്ടികളോട് ക്രൂരത കാണിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ. കുട്ടികളെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് മൊഴി. കുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അയൽവാസി പകർത്തി പൊലീസിന് കൈമാറി. കുട്ടികളുടെ രണ്ടാനച്ഛനായ ഷൗക്കത്തലിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അയൽവാസി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പൊലീസിന് അയച്ചുകൊടുത്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് പൊലീസില്‍ പരാതി ലഭിക്കുന്നത്.

രണ്ടാനച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തോളമായി കുട്ടികളെ മർദിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കുട്ടിയുടെ പിതാവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൊഴി നൽകി. കുട്ടിയുടെ പിതാവും മാതാവും വിവാഹമോചിതരായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. രണ്ടാനച്ഛനൊപ്പമാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളും അമ്മയും താമസിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിക്കാണ് ക്രൂര മർദനമേറ്റത്. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അയൽവാസി കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് പൊലീസിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. കുഞ്ഞിനെ മർദിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് പിതാവ് അറിയുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ വിദ​ഗ്ധ പരിശോധനക്കായി കാസർകോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസം മുമ്പ് വരെ കുട്ടികൾ തനിക്കൊപ്പമായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു. പിന്നീട് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് 13, 9, 5 വയസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം വിടുന്നത്. അമ്മ കുട്ടികളെ മർദിക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നും കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ആരോപണമുന്നയിച്ചു. 13, 5 വയസുള്ള കുട്ടികളെ പിതാവിനൊപ്പം വിടാനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.

