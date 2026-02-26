English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Child Abuse: അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ചട്ടുകം വച്ച് പൊള്ളിച്ചു; രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ

Feb 26, 2026
  • മലപ്പുറം അരീക്കോടാണ് സംഭവം.
  • നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും രണ്ടാനമ്മയേയും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • ഇരുവരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

മലപ്പുറം: അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ചട്ടുകം വച്ച് പൊള്ളിച്ച രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ. മലപ്പുറം അരീക്കോടാണ് സംഭവം. പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും രണ്ടാനമ്മയേയും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇരുവരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കുട്ടികളെ സിഡ്ബ്ലിയുസിയുടെ സംരക്ഷണയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ പട്ടിണിക്കിട്ടും മര്‍ദിച്ചും പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാര്‍ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അരീക്കോട് പൊലീസ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

