English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Crime News: ലോഡ്ജിൽ യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

Crime News: ലോഡ്ജിൽ യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇവരെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 08:47 AM IST
  • യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
  • സംഭവത്തിൽ ഹൊസങ്കടി സ്വദേശി ആരിഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

Read Also

  1. Palakkad Double Murder: ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
5
Budh Gochar 2026
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
‍Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല! നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
‍Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല! നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Crime News: ലോഡ്ജിൽ യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

മഞ്ചേശ്വരം: യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലോഡ്ജിൽ ഒപ്പമിരുത്തി അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

സംഭവത്തിൽ ഹൊസങ്കടി സ്വദേശി ആരിഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഡിസംബർ 14 ന് ഉച്ചയോടെ യുവതിയും ആൺസുഹൃത്തും താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് മൂന്നംഗ സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ഇരുവരെയും അർദ്ധനഗ്‌നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയൂം അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവയോട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

മാത്രമല്ല ഇവർ യുവാവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 5000 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണും കൈക്കലാക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇവരെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ മഞ്ചേശ്വരം ഇൻസ്പെക്ടർ പി. അജിത്കുമാർ, എസ്ഐമാരായ രതീഷ് ഗോപി, ഉമേഷ്. സിപിഒമാരായ വൈഷ്ണവ് , വന്ദന എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestVideoMancheswaramManjeshwaram

Trending News