Crime News: ലോഡ്ജിൽ യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

മഞ്ചേശ്വരം: യുവാവിനേയും പെൺസുഹൃത്തിനേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലോഡ്ജിൽ ഒപ്പമിരുത്തി അർധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.
സംഭവത്തിൽ ഹൊസങ്കടി സ്വദേശി ആരിഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഡിസംബർ 14 ന് ഉച്ചയോടെ യുവതിയും ആൺസുഹൃത്തും താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് മൂന്നംഗ സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ഇരുവരെയും അർദ്ധനഗ്നരാക്കി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയൂം അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവയോട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മാത്രമല്ല ഇവർ യുവാവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 5000 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണും കൈക്കലാക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇവരെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ മഞ്ചേശ്വരം ഇൻസ്പെക്ടർ പി. അജിത്കുമാർ, എസ്ഐമാരായ രതീഷ് ഗോപി, ഉമേഷ്. സിപിഒമാരായ വൈഷ്ണവ് , വന്ദന എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്.
