Idukki News: മകനെ വഴക്കുപറഞ്ഞ അധ്യാപകനെ വീട്ടിൽക്കയറി മർദിച്ച് യുവാവ്

ഇടുക്കി: മകനെ വഴക്കുപറഞ്ഞ അധ്യാപകനെ വീട്ടിൽക്കയറി മർദിച്ച് യുവാവ്. സംഭവം നടന്നത് ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിലാണ്.
മർദനമേറ്റത് പുഷ്പഗിരി സ്വദേശി ലിൻസ് ജോർജിനാണ്. സംഭവത്തിൽ പുഷ്പഗിരി സ്വദേശിയായ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യ ലഹരിയിൽ അദ്ധ്യാപകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ശരത് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചിറക്കി ഭാര്യയുടേയും മക്കളുടേയും മുന്നിൽ വച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതേ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രതിയായ ശരത്തിനെയും മുൻപ് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചത്. മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അധ്യാപകനെ ഇടുക്കി മേയ്ക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
