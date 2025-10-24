English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Tamil Nadu: പഠിക്കാത്തതിന് വഴക്കുപറഞ്ഞതിന് അമ്മയെ മകന്‍ തല്ലിക്കൊന്നു; സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ

Tamil Nadu: പഠിക്കാത്തതിന് വഴക്കുപറഞ്ഞതിന് അമ്മയെ മകന്‍ തല്ലിക്കൊന്നു; സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ

കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷര്‍ട്ടിന്റെ ബട്ടണ്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കൊലയാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:51 PM IST
  • കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ പഠിക്കാത്തത്തിന് സഹകരിച്ച അമ്മയെ ദേഷ്യത്തിൽ മകൻ തല്ലിക്കൊന്നു
  • സംഭവം നടന്നത് കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലയിലെ ഉളുന്ദൂർപേട്ടിലാണ്
  • ലോറി ഡ്രൈവർ ഗുണശേഖരന്റെ ഭാര്യ മഹേശ്വരിയാണ് മരിച്ചത്

  1. Abhaya Murder Case: ഫാ. തോമസ് കോട്ടൂർ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

തമിഴ്നാട്: കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ പഠിക്കാത്തത്തിന് സഹകരിച്ച അമ്മയെ ദേഷ്യത്തിൽ മകൻ തല്ലിക്കൊന്നു. സംഭവം നടന്നത് കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലയിലെ ഉളുന്ദൂർപേട്ടിലാണ്.  ലോറി ഡ്രൈവർ ഗുണശേഖരന്റെ ഭാര്യ മഹേശ്വരിയാണ് മരിച്ചത്.

Also Read: ഹൈദരബാദ്-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ വോൾവോ ബസിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

14 വയസുള്ള മകനാണ് അമ്മയെ തല്ലിക്കൊന്നത്. പഠിക്കാത്തതിന് നിരന്തരം ശകാരിച്ചതിനാൽ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പതിന്നാലുകാരൻ പോലീസിന് മൊഴിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും ഇടയ്ക്കിടെ വഴക്കിടുന്നതും കുട്ടിയെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 

പാടത്തേക്കുപോയ മഹേശ്വരി തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ ദേഹമാസകലം മുറിവോടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.  തുടർന്ന് പോലീസെത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ഉളുന്തൂർപ്പേട്ട സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ തിരുനാവലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഗുണശേഖരൻ-മഹേശ്വരി ദമ്പതിമാർക്ക്‌ 16 വയസ്സുള്ള ഒരു മകളു കൂടിയുണ്ട്.

Also Read: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ

കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷര്‍ട്ടിന്റെ ബട്ടണ്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കൊലയാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മഹേശ്വരി കന്നുകാലികള്‍ക്ക് പുല്ല് വെട്ടാനാണ് കൃ  ഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയിത്. 

kallakurichiTamil NaduCrime newsMurderThirunavalur

