  • Telangana Crime: തെലങ്കാനയിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലിക്കൊന്നു

Telangana Crime: തെലങ്കാനയിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലിക്കൊന്നു

അനുഷ നിലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീടിന് മുന്നിലിരുന്നതും ഈ സമയം വീടിന്റെ താക്കോലുമായി അയൽക്കാരി എത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:34 PM IST
  • തെലങ്കാനയിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
  • വികാറാബാദ് സ്വദേശിനിയായ അനുഷയെയാണ് ഭർത്താവ് പ്രമേഷ് കുമാർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്

Telangana Crime: തെലങ്കാനയിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലിക്കൊന്നു

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് തല്ലിക്കൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വികാറാബാദ് സ്വദേശിനിയായ അനുഷയെയാണ് ഭർത്താവ് പ്രമേഷ് കുമാർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 

സ്ത്രീധനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അനുഷയും പ്രമേഷ് കുമാറും പ്രണിയിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. 8 മാസമായി ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്.  വിവാഹശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ സ്ത്രീധനത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അനുഷ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ശേഷം പ്രമേഷ് കുമാർ വീട്ടിലെത്തി അനുഷയെ തിരികെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാകുകയും പ്രമേഷ് അനുഷയെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.  സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇവർ ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതും തുടർന്ന് അനുഷ വീട്ടിലേക്ക് മുടന്തി നടക്കുന്നതും കാണാം. മാത്രമല്ല അനുഷ ധരിച്ചിരുന്ന ജാക്കറ്റ് പ്രമേഷ് പിറകിൽനിന്ന് വലിച്ചൂരുകയും ഭാര്യയെ ബൈക്കിന് മുകളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ശേഷം അനുഷ നിലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീടിന് മുന്നിലിരുന്നതും ഈ സമയം വീടിന്റെ താക്കോലുമായി അയൽക്കാരി എത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. താക്കോൽ വാങ്ങിയ പ്രമേഷ് ഭാര്യയെ കഴുത്തിൽപിടിച്ച് തള്ളുകയും വാതിൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുംചെയ്തു. എന്നാൽ അനുഷ താക്കോൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ പ്രമേഷ് കുമാർ ഭാര്യയെ മുഖത്തടിക്കുകയും വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നിട്ടും ദേഷ്യം മാറാത്ത പ്രതി ഒരു തടിക്കഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയുടെ തലയിൽ നിരന്തരം അടിക്കുകയായിരുന്നു. അയൽക്കാർ പ്രമേഷിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ ഭാര്യയെ മർദിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ പ്രമേഷ് മർദനം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

