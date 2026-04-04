Telangana Crime: ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തെലങ്കാന: ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നീന്തൽ കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമക്കൊണ്ടയിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്.
Also Read: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ രഞ്ജിത്തിന് ജാമ്യമില്ല, കാരവൻ പിടിച്ചെടുത്തു
മരിച്ചത് ഹനുമകൊണ്ട സ്വദേശി ഫര്ഹാത്ത് മക്കളായ ഹുമേറ, ആയിഷ എന്നിവരാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫർഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇയാളെ നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ വാറങ്കൽ-ഖമ്മം ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ അസറുദ്ദീന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായുള്ള സ്വകാര്യ നീന്തൽക്കുളത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്.
Also Read: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണെന്നാണ് അസറുദ്ദീൻ നൽകിയ മൊഴി. നാട്ടുകാരെത്തി ഇവരെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഫർഹത്തിന്റെ കുടുംബം പറയുനന്ത ഇത് കൊലപാതകമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല അസറുദ്ദീന്റെ മൊഴി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഫർഹത്ത് മൂന്നാമതും ഗർഭിണി ആയപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫർഹത്ത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൻ മേൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
