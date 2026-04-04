Telangana Crime: ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

വാറങ്കൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ സംഭവസ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനും അന്വേഷണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം  നൽകുകയും ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 4, 2026, 02:35 PM IST
  • ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നീന്തൽ കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത
  • തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമക്കൊണ്ടയിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്

തെലങ്കാന: ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നീന്തൽ കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമക്കൊണ്ടയിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്.  

മരിച്ചത് ഹനുമകൊണ്ട സ്വദേശി ഫര്ഹാത്ത് മക്കളായ ഹുമേറ, ആയിഷ എന്നിവരാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫർഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇയാളെ നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ വാറങ്കൽ-ഖമ്മം ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ അസറുദ്ദീന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായുള്ള സ്വകാര്യ നീന്തൽക്കുളത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. 

കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണെന്നാണ് അസറുദ്ദീൻ നൽകിയ മൊഴി. നാട്ടുകാരെത്തി ഇവരെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഫർഹത്തിന്റെ കുടുംബം പറയുനന്ത ഇത് കൊലപാതകമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല അസറുദ്ദീന്റെ മൊഴി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഫർഹത്ത് മൂന്നാമതും ഗർഭിണി ആയപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫർഹത്ത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൻ മേൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

