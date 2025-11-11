ചെന്നൈ: വിരുദു നഗറിലെ രാജപാളയം ദേവദാനത്ത് ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ആലപ്പുഴയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
മൃതദേഹങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ പൂജാരിമാരാണ്. രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.
ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് മോഷണം നടത്താനുള്ള ശ്രമം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞപ്പോൾ നടന്ന ആക്രമണമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം
മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു; പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു
മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു. മരിച്ചത് കട്ടപ്പന വലിയപാറ പാറപ്പാട്ട് രാജീവനാണ്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസിയായ ബിജു അറസ്റ്റിൽ. നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത് നവംബർ 3 നാണ്. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്. തർക്കത്തിനിടെ അയൽവാസിയായ ബിജു മുളകുപൊടി കലർത്തിയ തിളച്ചവെള്ളം രാജീവന്റെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ രാജീവൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.