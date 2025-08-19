English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam: ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്‍റോക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്

Bigg Boss Malayalam Winner: ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ മോഷണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് പോലീസ് ജിന്റോക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 19, 2025, 03:47 PM IST
  • സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരാതിക്കൊപ്പം നൽകി
  • പാലാരിവട്ടം പോലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവർ ഇവർ..! തുക എത്രയെന്നറിയാമോ?

Trending Photos

Gold Price in Kerala Today 18 August 2025: കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയോ? അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില..! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
5
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 18 August 2025: കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയോ? അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില..! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം
6
Gold price today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ഉടൻ
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ഉടൻ
Bigg Boss Malayalam: ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്‍റോക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്

കൊച്ചി: ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ മോഷണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ബി​ഗ് ബോസ് താരം ജിന്റോക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ മോഷണം നടത്തി വിലപ്പെട്ട രേഖകളും 10,000 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ജിന്റോ ജിമ്മിൽ കയറുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പരാതിക്കൊപ്പം നൽകിയത്. ജിന്റോ ലീസിന് നൽകിയ ബോഡി ബിൽഡിങ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് രേഖകളും പണവും മോഷ്ടിച്ചത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉപയോ​ഗിച്ച് ജിം തുറക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. പാലാരിവട്ടം പോലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bigg boss MalayalamBigg Boss Malayalam Contestantബിഗ് ബോസ്ജിൻറോ

Trending News