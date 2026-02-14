Sexual Assault Case Against Rahul: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ്.
വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയായിരുന്നു മൊഴി എടുത്തത്. വിദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ എത്തിയാണ് അതിജീവിത മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കേസിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ്. നേരത്തെ ഒന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുലിന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം നടത്തി എന്ന ഒന്നാമത്തെ കേസിലായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ഉപാധികളോടെ ആയിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി നൽകിയത്.
ഫെബ്രുവരി 16 മുതല് 3 ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നും മൊബൈല് ഫോണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറണമെന്നും രാഹുലിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദേശമുണ്ട്. സമാനമായ ഉപാധികളോടെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ബലാത്സംഗക്കേസിലും രാഹുലിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ജാമ്യഹർജി ഒന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വാദങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ ചെയ്തത് കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു കുറ്റകൃത്യം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള മൂന്ന് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ആളാണ് രാഹുല് എന്നും ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായി ലളിതവത്കരിക്കരുത് എന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണം ഗൗരവതരമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിര്ബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന മൊഴി ഗുരുതരമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി.
