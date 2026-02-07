Thiruvalla Spa Attack: തിരുവല്ല സ്പായിലെ ​ഗുണ്ടാ അതിക്രമം; പോലീസും സംശയനിഴലിൽ, മാസപ്പടി ആരോപണം

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പായിൽ ഗുണ്ടാസംഘം നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണവും പണപ്പിരിവ് ശ്രമവും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, പ്രദേശത്തെ സ്പാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരമായി പണം കൈപ്പറ്റുന്നുവെന്ന ഗൗരവകരമായ ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
ലൈസൻസില്ലാത്തതും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ജീവനക്കാരും ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. പോലീസിന്റെ ഇത്തരം വഴിവിട്ട പണപ്പിരിവ് നൽകുന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.
സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയം പോലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് സുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തിരുവല്ലയിലെ സ്പായിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ത്രീ ജീവനക്കാരെ ഇവർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു ജീവനക്കാരിയെ ബലമായി ചുംബിക്കുകയും ഉടമയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞതോടെയാണ് ക്രൂരതയുടെ വ്യാപ്തി പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഭയം മൂലം ഉടമകൾ ആദ്യം പരാതി നൽകാൻ മടിച്ചെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബിൻ അലക്സാണ്ടർ, ബെർലിൻ ദാസ് എന്നിവരെ പോലീസ് നിലവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റ് നാലുപേർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
