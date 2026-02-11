English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം; കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ‌

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 11, 2026, 09:09 PM IST
  • ഒളിവിലായിരുന്ന കിരണും സജിനുമാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയത്.
  • ഇതോടെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് പ്രതികളും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.
  • നേരത്തെ, വൊക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു

തിരുവല്ല: തിരുവല്ല സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ‌. രണ്ടു പ്രതികൾ കൂടി തിരുവല്ല ‌പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ഒളിവിലായിരുന്ന കിരണും സജിനുമാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് പ്രതികളും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, വൊക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. റാന്നിയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ മരണ സുബിൻ, ബെര്‍ലിൻ ദാസ്, വരുണ്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ നേരത്തെ തന്നെ പിടിയിലായിരുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

ഗുണ്ടാ പിരിവ് കൊടുത്തില്ലയെന്ന കാരണത്താലാണ് മാറാൻ സുബിൻ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് സ്പായിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുടെ ഒത്താശയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന അതിജീവിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങൽ, ഗുണ്ടാ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

thiruvalla spa rape caseSpa Rape Casearrested

