Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം; കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ‌

തിരുവല്ല: തിരുവല്ല സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ. രണ്ടു പ്രതികൾ കൂടി തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ഒളിവിലായിരുന്ന കിരണും സജിനുമാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് പ്രതികളും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, വൊക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. റാന്നിയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ മരണ സുബിൻ, ബെര്ലിൻ ദാസ്, വരുണ് കുമാര് എന്നിവര് നേരത്തെ തന്നെ പിടിയിലായിരുന്നു. കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഗുണ്ടാ പിരിവ് കൊടുത്തില്ലയെന്ന കാരണത്താലാണ് മാറാൻ സുബിൻ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് സ്പായിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുടെ ഒത്താശയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന അതിജീവിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങൽ, ഗുണ്ടാ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.