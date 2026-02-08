Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: അന്വേഷണം സഹപ്രവർത്തകയിലേക്കും? പ്രതികൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായി സൂചന

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം. പ്രതികൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായാണ് സൂചന. ഒന്നാം പ്രതി മരണ സുബിൻ, കൂട്ടുപ്രതി ബർലിൻ ദാസ് എന്നിവരാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. നാല് പേരാണ് ഒളിവിലുള്ളത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് സ്പായിലെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തക ഒത്താശ ചെയ്തെന്ന് അതിജീവിത നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകയിലേക്കും അവരുടെ ആൺസുഹൃത്തിലേക്കും പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതികളായേക്കും.
അതിനിടെ തിരുവല്ലയിൽ ഗുണ്ടാ കൂട്ടുകെട്ടുള്ള പോലീസുകാർ മാസപ്പടി പറ്റുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ. ആനന്ദ് അറിയിച്ചു. കേസന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകും. സ്പാ ഉടമ ഉന്നയിച്ച ക്വട്ടേഷൻ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ആറുപേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഒളിവിലുള്ള നാലുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിക്കും. അതേസമയം അതിജീവിത നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനമാണ്. കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് അതിക്രൂരമായി മരണ സുബിൻ പീഡിപ്പിക്കുകയും സ്പായിലെത്തിയ കസ്റ്റമർക്കൊപ്പം നഗ്നവീഡിയോകൾ പകർത്തിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബിസിനസ് എതിരാളികൾ നൽകിയ കൊട്ടേഷനാണിതെന്ന് ആണ് സ്പാ ഉടമയുടെ ആരോപണം.
