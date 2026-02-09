Thiruvalla Spa Gang Rape: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: മൂന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. നിരണം സ്വദേശി വരുൺ ആണ് പിടിയിലായത്.
ഇന്നലെ അർധരാത്രി ആലുവയിൽ നിന്നാണ് വരുൺ പിടിയിലായത്. മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ മനസിലാക്കി പോലീസ് നടത്തിയ ഓപറേഷനിലാണ് വരുൺ കുടുങ്ങിയത്. കേസിൽ നേരത്തെ സുബിൻ, ബെർലിൻ ദാസ് എന്നിവരെ പിടികൂടിയിരുന്നു.
ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ഇവർ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായാണ് പോലീസ് സംശയം. നിലവിൽ പ്രതിപട്ടികയിൽ 6 പേരാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 3 പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായത്. ഇതിനിടയിൽ അതിജീവിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീഡനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതായി പറയുന്ന സ്പായിലെ സഹപ്രവർത്തകയേയും അവരുടെ ആൺഹൃത്തിനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവരെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കാനും സാധ്യതയുണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഫെബ്രുവരി 1 നായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതി സുബിനും കൂട്ടാളികളും പലതവണ സ്പായിലെത്തി ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും 50000 രൂപ നല്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും. സ്പാ ഉടമ ഇത് നിരസിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും പണം കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇവർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരിയെ വഴിച്ചിഴച്ച് മുറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിൽ കത്തി വച്ച് പേടിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പീഡനം. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സുബിനും കൂട്ടരും സ്പായിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.
