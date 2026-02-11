Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. റാന്നിയിൽ നിന്നുമാണ് വൊക്കൻ എന്നുവിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: പ്രതി ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി
ഇനി രണ്ടുപേർ കൂടി കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ട്. ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നെന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മരണ സുബിൻ, ബെർലിൻ, വരുൺകുമാർ, ദാസ് എന്നിവർ നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഒളിവിലുള്ളത് കിരൺ, സജിൻ എന്നിവരാണ്.
വരുൺകുമാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആലുവയിൽ നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മരണ സുബിൻ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന കാരണത്തിലാണ് പ്രശോഭ് അടക്കമുള്ളവർ കേസിൽ പ്രതിയായത്. കേസെടുത്തത് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനാണ്. ഗുണ്ടാ പിരിവ് കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് മാറാൻ സുബിൻ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് സ്പായിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുടെ ഒത്താശയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന അതിജീവിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങൽ, ഗുണ്ടാ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.