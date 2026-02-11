English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

സ്പാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങൽ, ഗുണ്ടാ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:37 AM IST
  • തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ
  • റാന്നിയിൽ നിന്നുമാണ് വൊക്കൻ എന്നുവിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്

Thiruvalla Spa Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗം: ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. റാന്നിയിൽ നിന്നുമാണ് വൊക്കൻ എന്നുവിളിക്കുന്ന പ്രശോഭിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: പ്രതി ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

ഇനി രണ്ടുപേർ കൂടി കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ട്. ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നെന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മരണ സുബിൻ, ബെർലിൻ, വരുൺകുമാർ, ദാസ് എന്നിവർ നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഒളിവിലുള്ളത് കിരൺ, സജിൻ എന്നിവരാണ്. 

വരുൺകുമാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആലുവയിൽ നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മരണ സുബിൻ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന കാരണത്തിലാണ് പ്രശോഭ് അടക്കമുള്ളവർ കേസിൽ പ്രതിയായത്.  കേസെടുത്തത് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനാണ്. ഗുണ്ടാ പിരിവ് കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് മാറാൻ സുബിൻ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് സ്പായിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുടെ ഒത്താശയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന അതിജീവിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്പാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങൽ, ഗുണ്ടാ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Thiruvalla Crimethiruvalla spa rape caseArrestMarana SubinSpa Rape Case

