  Thiruvalla Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സം​ഗ കേസ്: കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തെന്ന് അതിജീവത

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:51 AM IST
  • കൊട്ടേഷനും ഗുണ്ടാ പിരിവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇവര്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി.
  • ക്രൂര പീഡനമാണ് നേരിട്ടതെന്നും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ മരണ സുബിൻ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും അതിജീവത പറ‍ഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അതിജീവിതയായ സ്പാ ജീവനക്കാരി. കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചായിരുന്നു ബലാത്സം​ഗമെന്ന് അതിജീവത പറഞ്ഞു. കൊട്ടേഷനും ഗുണ്ടാ പിരിവുമാണ് നടന്നതെന്നും ഇവര്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രൂര പീഡനമാണ് നേരിട്ടതെന്നും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ മരണ സുബിൻ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും അതിജീവത പറ‍ഞ്ഞു. 

സ്പായിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റമറെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഷം അയാൾക്കൊപ്പം കിടത്തിയും നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തി. ആരെയും ഭയമില്ലെന്നും ഉന്നത സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും മരണ സുബിൻ അടക്കം ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്പായിലെ തന്‍റെ സഹപ്രവർത്തകയും പീഡനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നും അതിജീവിത ആരോപിച്ചു.

