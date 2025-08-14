English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Thiruvananthapuram Latest News: രാത്രി ബിൻസി ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു പ്രകോപന കാരണം എന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സുനിൽ നേമം പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:28 PM IST
  • പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗമാണ് ബിൻസി
  • ബിൻസിയെ അന്വേഷിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കല്ലിയൂരിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ‌നേമം കല്ലിയൂർ കുരുവിക്കെട്ട് വിളക്ക് സമീപം ബിൻസി ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സുനിൽ ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്.

പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗമാണ് ബിൻസി. പതിവായി ജോലിക്ക് എത്താറുള്ള ബിൻസിയെ അന്വേഷിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ശാന്തിവിള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: ജെയ്‌നമ്മ തിരോധാനക്കേസിൽ നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവ്; സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വീട്ടിലെ രക്തക്കറ ജെയ്‌നമ്മയുടേത്

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ സുനിൽ ദിവസവും മദ്യപിക്കുന്നയാളാണ്. രാത്രി ബിൻസി ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു പ്രകോപന കാരണം എന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സുനിൽ നേമം പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.

ശാന്തിവിള ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ള ബിൻസിയുടെ മൃതദേഹം പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സുനിലിനെ നേമം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MurderThiruvananthapuram Murderhacked to deathകൊലപാതകംഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു

