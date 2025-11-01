തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. 40 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു. പുന്നാവൂർ റോഡരികത്ത് കൈതയിൽ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 40 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി മടങ്ങി എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. വീടിന്റെ പുറക് വശത്തെ വാതിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പ് മുറിയിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വളകൾ, നെക്ളസ്, മാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു.
തടി അലമാര കമ്പിപാര ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലാണ്. ബാബുവിന്റെ മരുമകൾ അനീഷയുടേതാണ് ആഭരണങ്ങൾ. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് സാബു വിദേശത്താണ്. ബാബുവും ഭാര്യ ഉഷയും മരുമകൾ അനീഷയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് പള്ളിയിൽ പോയത്.
കുഞ്ഞിന് ഷാൾ എടുക്കാനായി അനീഷ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വാതിൽ തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതറിയുന്നത്.
ഇരുനില വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് സി.സി.ടി.വി കാമറ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറക് വശത്ത് തൊഴുത്തും തുറന്ന സ്ഥലവുമാണ്. ഇത് വഴിയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നതെന്നാണ് വിവരം. മാറനല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.