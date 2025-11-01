English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Theft Thiruvananthapuram: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; 40 പവൻ സ്വ‍‍ർണം കവർന്നു

Thiruvananthapuram Theft Case: കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി മടങ്ങി എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:34 PM IST
  • നെക്ളസ്, മാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു
  • തടി അലമാര കമ്പിപാര ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലാണ്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. 40 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു. പുന്നാവൂർ റോഡരികത്ത് കൈതയിൽ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 40 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി മടങ്ങി എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. വീടിന്റെ പുറക് വശത്തെ വാതിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പ് മുറിയിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വളകൾ, നെക്ളസ്, മാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു.

തടി അലമാര കമ്പിപാര ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലാണ്. ബാബുവിന്റെ മരുമകൾ അനീഷയുടേതാണ് ആഭരണങ്ങൾ. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് സാബു വിദേശത്താണ്. ബാബുവും ഭാര്യ ഉഷയും മരുമകൾ അനീഷയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് പള്ളിയിൽ പോയത്.

  കുഞ്ഞിന് ഷാൾ എടുക്കാനായി അനീഷ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വാതിൽ തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതറിയുന്നത്.

ഇരുനില വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് സി.സി.ടി.വി കാമറ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറക് വശത്ത് തൊഴുത്തും തുറന്ന സ്ഥലവുമാണ്. ഇത് വഴിയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നതെന്നാണ് വിവരം. മാറനല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

