/Mammu Custody: മമ്മുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; തൊപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടും

മലപ്പുറം: സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളി മമ്മുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് മമ്മുവിനെ മഞ്ചേരി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകിയത്. കേസിൽ പിടിയിലായ മമ്മു ജയിൽ കഴിയവെയാണ് രണ്ടുദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ചേരി സി.ജെ.എം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന തൊപ്പിയെകുറിച്ചടക്കം പോലീസ് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചേക്കും. മമ്മു എന്ന മുഹമ്മദ് മമ്മു യൂട്യൂബർ തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മമ്മു പിടിയിലായത്. മഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസിലും തൊപ്പി എന്ന മുഹമ്മദ് നിഹാദ് പ്രതിയാണ്. എന്നാൽ തൊപ്പി ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.
ജൂൺ 10ന് രാത്രി Mrz Shameer എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നടത്തിയ ലൈവ് സ്ട്രീമീഗിനിടെ ചാനൽ ഉടമയായ ഷമീർ, ജാസി, മമ്മു എന്നിവർ അശ്ലീല-ലൈംഗിക പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. തൊപ്പിയുമായി തെറ്റിപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു മമ്മു ലൈവ് ചെയ്തത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് തൊപ്പി. പരാതിക്കാരിയായ മഞ്ചേരി സ്വദേശിനിക്കെതിരെ മുൻപ് തൊപ്പി നടത്തിയ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഓഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ലൈവ് ചെയ്തത്.
മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കായിരുന്നു മഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ യുവതി പരാതി നൽകിയത്. തൊപ്പിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മമ്മു. മമ്മുവിനെ കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂറിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു പിടികൂടിയത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്തൽ, അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ്മു പ്രതികളായ ഹമ്മദ് ഷമീർ, ഷഹദ് മുല്ലുപറമ്പൻ, ജാസി എന്നിവരും ഒളിവിലാണ്.
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