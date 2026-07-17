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Mammu Custody: മമ്മുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; തൊപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടും

രണ്ട് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയാണ് മഞ്ചേരി സി.ജെ.എം കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:19 PM IST
Mammu Custody: മമ്മുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; തൊപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടും
Image Credit: Mammu | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Mammu Custody: മമ്മുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; തൊപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടും
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