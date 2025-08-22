English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ottapalam News: വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചത്തിന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം; 3 പേർ പിടിയിൽ

ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി പാവുക്കോണത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി.

  • വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ
  • പിടിയിലായത് മുഹമ്മദ് ഫാസില്‍, മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്നിവരാണ്

Ottapalam News: വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചത്തിന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം; 3 പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്  നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് മുഹമ്മദ് ഫാസില്‍, മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്നിവരാണ്. 

Also Read: വേടൻ ദ റവല്യൂഷണറി റാപ്പർ; വേടനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സർവകലാശാല

പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് രാത്രി 8 മണിയോടെ ആയിരുന്നു.  വിഷയത്തിൽ പരാതി നൽകിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവാണ്. അക്രമികൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറിന്റെ പിന്നിലെ ചില്ലും അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു. പരാതിയിൽ ആയുധവുമായെത്തിയ അക്രമികൾ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തെന്നും വീട്ടിലുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ ജഡം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

സംഭവം നടന്നത് ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി പാവുക്കോണത്താണ്. ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെയും വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പെൺകുട്ടിയെ ഫാസിലിന് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

