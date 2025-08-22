Ottapalam News: വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചത്തിന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം; 3 പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: വിവാഹാലോചന നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് മുഹമ്മദ് ഫാസില്, മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്നിവരാണ്.
പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് രാത്രി 8 മണിയോടെ ആയിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പരാതി നൽകിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവാണ്. അക്രമികൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറിന്റെ പിന്നിലെ ചില്ലും അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു. പരാതിയിൽ ആയുധവുമായെത്തിയ അക്രമികൾ വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തെന്നും വീട്ടിലുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം നടന്നത് ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി പാവുക്കോണത്താണ്. ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെയും വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പെൺകുട്ടിയെ ഫാസിലിന് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
