MDMA Seized: എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് 3 പേർ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം ഊരകത്ത് രണ്ട് കിലോഗ്രാമോളം കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേർ എക്സൈസിൻ്റെ പിടിയിലായി. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:49 PM IST
  • പൂജപ്പുരയിൽ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ
  • പൂജപ്പുര സ്വദേശി അമലിൽ നിന്നും 1.865 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 183 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് എക്സൈസ് കണ്ടെടുത്തത്

തിരുവനന്തപുരം: പൂജപ്പുരയിൽ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ. പൂജപ്പുര സ്വദേശി അമലിൽ നിന്നും 1.865 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 183 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് എക്സൈസ് കണ്ടെടുത്തത്. 

Also Read: സാമ്പത്തിക തർക്കം; വഴിക്കടവിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു

തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്‌ക്വാഡ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.ആർ.മുകേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.  അതേസമയം മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം ഊരകത്ത് രണ്ട് കിലോഗ്രാമോളം കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേർ എക്സൈസിൻ്റെ പിടിയിലായി. 

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി ബിനോദ് ലെറ്റ്, ബീഹാർ സ്വദേശി അഖിലേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായത്. മലപ്പുറം എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്‌ക്വാഡിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. ജയേഷ്‌കുമാറും പാർട്ടിയും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

 

