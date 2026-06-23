/Crime News: മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കോയമ്പത്തൂർ: മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ. മൃതദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാർ പവന്റെ മാലയാണ് ഇവർ കവർന്നത്.
കേസിൽ ശൗരിപാളയം ഉടയംപാളയം സ്വദേശികളായ ശക്തിവേൽ, മണികണ്ഠൻ, കാർത്തികേയൻ എന്നിവരെയാണ് പീളമേട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് പ്രദേശവാസിയായ കെ. വെങ്കടേഷിന്റെ പരാതിയിലാണ്. ജൂൺ ആറിന് വെങ്കിടേഷിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ശൗരിപാളയത്തെ ശ്മാശാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറവുചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ സമയം അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണമാല മൃതദേഹത്തിന് നിന്നും മാറ്റിയിരുന്നില്ല. ശേഷം ജൂൺ 19 ന് ബന്ധുക്കൾ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാവികമായി ശ്മാശാനത്തിൽ പോയപ്പോൾ മൃതദേഹം മറവു ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും മണ്ണ് മാറ്റിയത് ശ്രദ്ധയിൽപെടുകയും ച്യേഹ്റാപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയ ബന്ധുക്കൾ ശ്മാശനത്ത രഹത്രിയിൽ തങ്ങിയിരുന്ന കാർത്തികേയനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്.
ഇയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശക്തിവേൽ, മണികണ്ഠൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തതായും ശേഷം കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റതായും സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ പീളമേട് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് മൂന്നുപേരെയും അറസ്റ്റുചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. കൂടാതെ കാർത്തികേയനെ മർദിച്ചെന്ന മണികണ്ഠന്റെ പരാതിയിൽ നാഗരാജിന്റെ ബന്ധുക്കളായ മൂന്നുപേരുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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