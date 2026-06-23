Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Crime News: മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

Crime News: മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കോയമ്പത്തൂരിലെ ശൗരിപാളയത്ത് നിന്നുള്ള മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരനായ നാഗരാജ് ജൂൺ 6 ന് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 23, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:24 AM IST
Crime News: മറവ് ചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
കൊല്ലത്ത് ടിപ്പർ ലോറി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത
Accident1 hr ago
2
Kerala Rain Alert1 hr ago
3
FIFA World Cup3 hrs ago
4
FIFA world cup 2026Jun 22
5
FIFA world cup 2026Jun 22