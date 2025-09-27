ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമം; ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കാലടിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

എറണാകുളം: കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 45 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഇവർ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
Also Read: ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് സ്കൂട്ടർ യാത്രികയായ യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
സംഭവത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ റഫീഖുൾ ഇസ്ലാം, സാഹിൽ മണ്ഡൽ, അബ്ദുൾ ഖുദ്ദൂസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കാറിൻ്റെ സീറ്റിനുള്ളിൽ വലിയ പൊതികളിലാക്കിയാണ്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കാറിന് കേരള രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്തിയത്. പെരുമ്പാവൂർ, അങ്കമാലി, കാലടി മേഖലകളിൽ വിൽക്കുന്നതിനായിട്ടു കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണിതെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.
Also Read: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ് മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘവും കാലടി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.