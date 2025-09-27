English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമം; ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കാലടിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

Cannabis Seized: ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കാറിന് കേരള രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ള വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:37 PM IST
  • കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട
  • ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

എറണാകുളം: കാലടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.  45 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഇവർ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.  

Also Read: ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് സ്‌കൂട്ടർ യാത്രികയായ യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

സംഭവത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ റഫീഖുൾ ഇസ്ലാം, സാഹിൽ മണ്ഡൽ, അബ്ദുൾ ഖുദ്ദൂസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കാറിൻ്റെ സീറ്റിനുള്ളിൽ വലിയ പൊതികളിലാക്കിയാണ്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കാറിന് കേരള രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ള വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്തിയത്. പെരുമ്പാവൂർ, അങ്കമാലി, കാലടി മേഖലകളിൽ വിൽക്കുന്നതിനായിട്ടു കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണിതെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

Also Read: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!

രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ എഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘവും കാലടി പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെയും ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsInterstate Workers ArrestedArrestCannabisകാലടി

