Ganja Case: നടൻ ടിനി ടോമിന്റെ മകനുൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 27, 2026, 08:54 PM IST
നടൻ ടിനി ടോമിന്റെ മകനുൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ. നടൻ ടിനി ടോമിന്റെ മകൻ ആദം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്കെതിരെയാണ് കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ചതിന് കേസെടുത്തത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച രാത്രിയാണ് ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത്. നാലുഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും പിടികൂടിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം എട്ടേമുക്കാലോടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അമ്പലമുകളിനടുത്ത് ഇരുമ്പനത്തുനിന്നാണ് ആദം, അമിത്, കാർത്തിക് എന്നിവരെ ഹിൽപാലസ് പോലീസ് പിടികൂടുന്നത്. രാത്രികാല പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതോടെയാണ് പോലീസ് മൂന്നുപേരെയും ചോദ്യം ചെയ്തത്.

ഇവർ പരുങ്ങിയതോടെ പോലീസ് ദേഹപരിശോധന നടത്തി. അതിൽ ഒരാളുടെ പോക്കറ്റിൽനിന്നും ചെറിയ പാക്കറ്റിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലുള്ള കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു. ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് പ്രതികൾ. കഞ്ചാവിന്റെ അളവ് ചെറുതായതിനാൽ ഇവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

