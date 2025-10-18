English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന വീഡിയോ പകർത്തി; എബിവിപി നേതാവ് അടക്കം മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന വീഡിയോ പകർത്തി; എബിവിപി നേതാവ് അടക്കം മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ജോഷി എബിവിപി സിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ജോഷിയെ സംഘടനാ ചുമതലയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:16 PM IST
  • കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്നത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന പകർത്തിയ മൂന്ന് എബിവിപി നേതാക്കൾ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • പരാതിക്കാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു സർക്കാർ കോളേജിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റിവലിനിടെയാണ്

വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന വീഡിയോ പകർത്തി; എബിവിപി നേതാവ് അടക്കം മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഭോപ്പാൽ: കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്നത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന പകർത്തിയ മൂന്ന് എബിവിപി നേതാക്കൾ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്.  പരാതിക്കാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു സർക്കാർ കോളേജിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റിവലിനിടെയാണ്.    

Also Read: ഹിജാബ് വിവാദം: കുട്ടിയെ സ്‌കൂൾ മാറ്റുമെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് പിതാവ്

സംഭവത്തിൽ എബിവിപി സെക്രട്ടറി ഉമേഷ് ജോഷി, കോളേജ് ഭാരവാഹികളായ അജയ് ഗൗർ, ഹിമാൻഷു ബൈരംഗി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വസ്ത്രം മാറുന്ന മുറിയുടെ പുറത്ത് ഇവർ പതുങ്ങി നിന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പലാണ്.  മധ്യപ്രദേശിലെ മന്ദ്സൗറിലെ മഹാരാജാ യശ്വന്ത് റാവു ഹോൽകർ സർക്കാർ കോളേജിലാണ് സംഭവം.

Also Read: 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത രാജയോഗം

ജോഷി എബിവിപി സിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ജോഷിയെ സംഘടനാ ചുമതലയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ ഒരാള്‍ക്കൂടി അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

