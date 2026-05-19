/ഫാഷൻ ഷോയുടെ പേരിൽ യുവതികളെ ദുബായിൽ എത്തിച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം; 3 സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം പോങ്ങുവിള സ്വദേശിയും മോഡലുമായ അലീന ഏബ്രഹാം (29), ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി ടോയ്സി സിന്ധു (50), പൊന്നാനി സ്വദേശി മഞ്ജിമ എന്നിവരെ മരട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
കൊച്ചി: ഫാഷൻ ഷോയുടെ പേരിൽ യുവതികളെ ദുബായിൽ എത്തിച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയ കേസിൽ 3 സ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിലായി. തിരുവനന്തപുരം പോങ്ങുവിള സ്വദേശിയും മോഡലുമായ അലീന ഏബ്രഹാം (29), ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി ടോയ്സി സിന്ധു (50), പൊന്നാനി സ്വദേശി മഞ്ജിമ എന്നിവരെ മരട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിലവിൽ ദുബായിലുള്ള രണ്ടുപേർ കൂടി കേസിൽ പിടിയിലാകാനുണ്ട്.
മോഡലിങ്ങിന്റെ മറവിൽ യുവതികളെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തി വിദേശത്തേക്കു കടത്തുകയും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായ 3 പേരാണ് മരട് പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സെക്സ് റാക്കറ്റ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ടു നാട്ടിലെത്തിയ മോഡലും ബ്യുട്ടീഷ്യനുമായ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് മരട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ 2 പേർ കൂടി പരാതികൾ നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയെ മോഡലിങ് എന്ന വ്യാജേന വിദേശത്ത് എത്തിച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനായി പലർക്കും കൈമാറി എന്നാണ് പരാതി. വൻ റാക്കറ്റ് തന്നെ ഇതിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൻമേലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്നു പേരും പിടിയിലായത്. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ മോഡലിങ്ങിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുബായിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിച്ചശേഷം മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ബോധരഹിതയാക്കി നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി. പിന്നീട് ഇവ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പെൺകുട്ടിയെ പലർക്കായി കാഴ്ചവെച്ചെന്നാണ് കേസിൽ പറയുന്നത്. നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മറ്റ് ചിലരുടെ പരാതികളും ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അലീന ദുബായിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ഫാഷൻ ഷോയിലേക്ക് മോഡലുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നു കാട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 25ന് ദുബായിൽ വച്ച് ഫാഷൻ വർക്ഷോപ് നടത്തുമെന്നും അതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെയാണ് ഫെബ്രുവരി ആദ്യം നടക്കുന്ന ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നുമായിരുന്നു പരസ്യം. ഇത്തരത്തിൽ ദുബായിലെത്തിച്ച മോഡലുകളെയാണ് അലീനയും സംഘവും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയത് എന്നാണു പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പേരാണ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലുള്ളത് എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും സംഘം കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മരടിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നാണ് അലീന അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഈ ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
അലീന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ വീസാ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ദുബായിലെത്തിക്കുന്നത് സിന്ധുവാണ്. പിടിയിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ മുംബൈ വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് സിന്ധു പിടിയിലാകുന്നത്. ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ ഉള്ളതിനാൽ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന്, ടോയ്സിയുമായി കേരള പൊലീസ് സംഘം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലീന നേരത്തെയും പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ വൈറ്റിലയിലെ ഒരു ബാറിൽ വച്ച് വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് അലീന ഉൾപ്പെട്ട സംഘം വടിവാളുമായി ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലരുമായി അലീനയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.