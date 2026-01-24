Tirupati Laddu Scam: തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു കുംഭകോണം: 3 വർഷത്തിനിടെ വാങ്ങിയത് 68 ലക്ഷം കിലോ വ്യാജനെയ്യ്, കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് സിബിഐ

ചെന്നൈ: തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു കുംഭകോണത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് സിബിഐ. തിരുമല-തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് 250 കോടിയുടെ കുംഭകോണമാണെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് 68 ലക്ഷം കിലോ വ്യാജ നെയ്യാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. നെല്ലൂർ എസിബി കോടതിയിലാണ് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കേസിലാകെ 36 പ്രതികളാണുള്ളത്.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബോലേ ബാബ ഡയറിയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. കേസിലെ പരാതിക്കാരനെയും പ്രതിയാക്കിയാണ് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം ജനറൽ മാനേജർ പികെ മുരളീകൃഷ്ണയെ എസ്ഐടി പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2024 ഒക്ടോബറിലാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.
