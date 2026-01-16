Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; ജാമ്യ ഹർജി തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിഗണിക്കും

പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സംഗം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം. ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിഗണിക്കും.
ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ എസ്ഐടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കോടതി വിധി പറയുക. നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രാഹുലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീഡനം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ രാഹുൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയെ അറിയിക്കും. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള അറസ്റ്റ് എന്ന ആരോപണം പ്രതിഭാഗം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
കസ്റ്റഡിയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുലിനെ തിരികെ ജയിലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെയും ബിജെപി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും മുൻപ് ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയനാക്കിയിരുന്നു.
