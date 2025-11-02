ലണ്ടൻ: കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കത്തിക്കുത്ത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒൻപത് പേരുടെ നില ഗുരുതരം. ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കിങ്സ് ക്രോസിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വലിയ കത്തിയുമായി ട്രെയിനിൽ ഒരാളെ കണ്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
BREAKING: Major incident unfolding as up to 10 people stabbed on a train in Huntington, Cambridgeshire. pic.twitter.com/KYC7aN68QQ
— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) November 1, 2025
Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire.
Nine are believed to have suffered life-threatening injuries.
A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ
— British Transport Police (@BTP) November 2, 2025
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറസ്റ്റിലായവർ ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികൾ ആയവരാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യതയില്ല. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹണ്ടിങ്ടൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 6.25ന് ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
