  • UK Train Attack: ഇം​ഗ്ലണ്ടിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കത്തിക്കുത്ത്; നിരവധി പേർക്ക് കുത്തേറ്റു, ഒൻപത് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

UK Train Attack: ഇം​ഗ്ലണ്ടിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കത്തിക്കുത്ത്; നിരവധി പേർക്ക് കുത്തേറ്റു, ഒൻപത് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

Train Attack In UK: ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കിങ്സ് ക്രോസിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 09:03 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചന
  • സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹണ്ടിങ്ടൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിട്ടു

UK Train Attack: ഇം​ഗ്ലണ്ടിൽ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കത്തിക്കുത്ത്; നിരവധി പേർക്ക് കുത്തേറ്റു, ഒൻപത് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

ലണ്ടൻ: കിഴക്കൻ ഇം​ഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കത്തിക്കുത്ത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒൻപത് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം. ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കിങ്സ് ക്രോസിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വലിയ കത്തിയുമായി ട്രെയിനിൽ ഒരാളെ കണ്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറസ്റ്റിലായവർ ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികൾ ആയവരാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യതയില്ല. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹണ്ടിങ്ടൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 6.25ന് ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

