Tribal youth attacked: ആദിവാസി യുവാവിനെ അ‌‌ടച്ചി‌ട്ട മുറിയിൽ പ‌ട്ടിണിക്കിട്ട് മർദിച്ചു; ഫാം സ്റ്റേ ഉ‌ടമയ്ക്കെതിരെ കേസ്

Tribal youth attacked: 6 ദിവസത്തോളം യുവാവിനെ ഫാം സ്റ്റേയിലെ അ‌‌ടച്ചി‌ട്ട മുറിയിൽ പ‌ട്ടിണിക്കിട്ട് മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:59 PM IST
  • പരാതിയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ് വേയ്സ് ഉടമ പ്രഭുവിനെതിരെ കൊല്ലംകോട് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
  • എസ്‍സി, എസ്‍‌ടിക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയൽ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • ആരൊക്കെയാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Tribal youth attacked: ആദിവാസി യുവാവിനെ അ‌‌ടച്ചി‌ട്ട മുറിയിൽ പ‌ട്ടിണിക്കിട്ട് മർദിച്ചു; ഫാം സ്റ്റേ ഉ‌ടമയ്ക്കെതിരെ കേസ്

പാലക്കാ‌ട്: ആദിവാസി യുവാവിനെ അ‌‌ടച്ചി‌ട്ട മുറിയിൽ പ‌ട്ടിണിക്കിട്ട് മർദിച്ചതായി പരാതി. പാലക്കാട് മുതലമടയിലാണ് സംഭവം. 6 ദിവസത്തോളം യുവാവിനെ ഫാം സ്റ്റേയിലെ അ‌‌ടച്ചി‌ട്ട മുറിയിൽ പ‌ട്ടിണിക്കിട്ട് മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പരാതിയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ് വേയ്സ് ഉടമ പ്രഭുവിനെതിരെ കൊല്ലംകോട് പോലീസ് കേസെടുത്തു. എസ്‍സി, എസ്‍‌ടിക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയൽ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 

മുതലമട മൂചക്കുണ്ട് ചമ്പക്കുഴിയിലെ വെള്ളയനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വെള്ളയനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോയതായിരുന്നു വെള്ളയൻ. ഈ സമയം പ്രദേശത്തെ ഫാം സ്റ്റേയിലെ പറമ്പിൽ ബിയർ കുപ്പി കിടക്കുന്നത് കണ്ട യുവാവ് അതെടുത്ത് കുടിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഫാംസ്റ്റേ ഉടമ വെള്ളയനെ മർദ്ദിക്കുകയും ഇരുട്ടു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ആറു ദിവസത്തോളം പട്ടിണിക്കിട്ടുവെന്നുമാണ് പരാതി. 

ശുചിമുറി പോലും ഇല്ലാത്ത മുറിയിൽ പ്രാഥമിക കൃത്യം പോലും നിർവഹിക്കാൻ യുവാവിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഫാംസ്റ്റേയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി മുതലമട പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്പനാദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഫാംസ്റ്റേ ഉടമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 

