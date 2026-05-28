/Twisha Suicide Case: മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി, തൊട്ടുപിന്നാലെ സിബിഐ അറസ്റ്റ്; ട്വിഷ ശർമ്മ കേസിൽ മുൻ ജഡ്ജി അഴിക്കുള്ളിൽ

Twisha Sharma Suicide Case: ഭോപ്പാലിലെ അവരുചെ വസതിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് സിബിഐ സംഘം ഗിരിബാല സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഭോപ്പാൽ: ഭോപ്പാലിൽ മോഡലും നടിയുമായ ട്വിഷാ ശർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ ഭർതൃമാതാവും മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി യുമായ ഗിരിബാല സിങ് അറസ്റ്റിൽ. സിബിഐ ആണ് ഗിരിബാലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ഗിരിബാല മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഇത് റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇന്ന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭോപ്പാലിലെ ബാഗ് മുഗളിയ എക്സ്റ്റൻഷനിലെ ഗിരിബാല സിങ്ങിന്റെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷമാണ് സിബിഐ സംഘം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മേയ് 12 നാണ് ട്വിഷയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
2024-ൽ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴിയാണ് സമർത്ഥ് സിംഗും ട്വിഷാ ശർമ്മയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് 2025 ഡിസംബറിൽ വിവാഹിതരായി. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് നോയിഡ സ്വദേശിയായ ട്വിഷ ജീവനൊടുക്കുന്നത്. ക്രൂരമായ ശാരീരിക-മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീധന പീഡനത്തിനും ഇരയായിരുന്നു ട്വിഷയെന്ന് അമ്മ രേഖാ ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിൽ താൻ കുടുങ്ങിപ്പോയതായി ട്വിഷ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ട്വിഷയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് സമർത്ഥ് സിംങിനും ഗിരിബാല സിങിനുമെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
സമർത്ഥ് സിങ്ങും കുടുംബവും സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിച്ചുവെന്നും ട്വിഷയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ട്വിഷ ശർമയുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും മുറിവകളുണ്ടെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളും, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ട്വിഷ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയതിന്റെ തെളിവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
മെയ് 15 ന് ഭോപ്പാലിലെ സെഷൻസ് കോടതി ഗിരിബാല സിങ്ങിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. സമർത്ഥ് സിങ് നിലവിൽ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലാണുല്ളത്. മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിൽ നിന്ന് സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതി