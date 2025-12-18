Robbery: കൊച്ചിയിൽ യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച് കവർച്ച, ഫോണും പണവും കവർന്നു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: ആലുവ മണപ്പുറത്ത് യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെയാണ് ആക്രമിച്ച് കവർച്ച നടത്തിയത്. പാലക്കാട് വലപ്പുഴ സ്വദേശി അനീസ് ബാബു (26), കടുങ്ങല്ലൂർ ഏലൂക്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫി (28) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ഒക്ടോബർ 29ന് ആണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. പോലീസ് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റ ലിയോൺ എന്ന യുവാവ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടർ ജിപി മനുരാജ്, എസ്ഐമാരായ എൽദോ പോൾ, വിആർ വിഷ്ണു, എഎസ്ഐ ബി സുരേഷ്കുമാർ, സിപിഒമാരായ മാഹിൻഷാ അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് അമീർ, എംഎൽ ഫയാസ് എന്നിവരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
