Drugs Seized In Meghalaya: രണ്ടര കോടിയുടെ ഹെറോയിനുമായി രണ്ടുപേർ മേഘാലയയിൽ പിടിയിൽ

മേഘാലയ: രണ്ടര കോടിയുടെ ഹെറോയിനുമായി രണ്ടുപേർ മേഘാലയയിലെ വെസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ജില്ലയിൽ പിടിയിൽ. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
കാങ്പോക്പി, ചുരാചന്ദ്പൂർ സ്വദേശികളായ ചുചുങ് സെർട്ടോ, താംഗിൻ ടൗതാങ് എന്നിവരെയാണ് ഹെറോയിനുമായി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഫ്രാമർ മെർ പോലീസിന്റെ ട്രാഫിക് സെല്ലിന് സമീപം വെച്ച് ഇവരുടെ വാഹനം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 512.63 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ അടങ്ങിയ 50 സോപ്പ് ബോക്സുകൾ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇവരിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് കൂടാതെ വിദേശ കറൻസികളും ഇന്ത്യൻ രൂപയും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
