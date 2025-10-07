Kollam Crime News: 295 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊട്ടിയം: 295 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. നെടുമ്പന മുട്ടക്കാവ് സാബിർ മൻസിലിൽ സാബിർ ആറൂഫ് തങ്ങൾ, മുട്ടയ്ക്കാവ് നജ്മ മൻസിലിൽ നജ്മൽ എന്നിവരെ 25 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലയുള്ള ലഹരിമരുന്നുമായാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ഈ വർഷം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാസലഹരിവേട്ടയാണിതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കാറിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈലാപ്പൂർ തൈക്കാവുമുക്കിനു സമീപത്തുവെച്ചാണ് ഡാൻസാഫ് ടീമും പോലീസും ചേർന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
ഇവരെ കുറേ നാളുകളായി പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെ പ്രതികൾ ലഹരിമരുന്നുമായി എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
വീട്ടുവളപ്പിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി; 62 കാരനെതിരെ കേസെടുത്ത് എക്സൈസ്
വീട്ടുവളപ്പിൽ അനധികൃതമായി കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ടു വളർത്തിയ 62 വയസുകാരനെതിരെ കേസെടുത്ത് എക്സൈസ്. സംഭവം നടന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്. പള്ളിച്ചൽ ഇടയ്ക്കോട് സ്വദേശിയായ വേണുവിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 102 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കഞ്ചാവ് ചെടിയാണ് എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വേണുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും വീടിനോട് ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് വേണുവിനെതിരെ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. എന്നാൽ എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് പ്രതിസ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വീട്ടിൽ വേണു ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും എക്സൈസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
